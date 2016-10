Sport zaterdag, 8 oktober 2016

Friese clubs blijven eerst op kunstgras voetballen Leeuwarden - Voorlopig wordt er nog ´gewoon´ gevoetbald op de kunstgrasvelden van de Friese amateurclubs. Dat blijkt uit een rondgang langs de verenigingen die over een of meerdere kunstgrasmatten beschikken. Zorgen zijn er wel, maar er worden geen velden gesloten. Lars Goerres Aanleiding voor de discussie is de uitzending van het televisieprogramma Zembla van woensdagavond, waarin werd gesteld dat de rubberkorrels die in veel kunstgrasvelden verwerkt zijn mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. De ´kunstgrasclubs´ in Fryslân scharen zich vooralsnog unaniem bij de KNVB, die stelt dat er voorlopig nog steeds op kunstgras gespeeld kan worden. De voetbalbond baseert zich daarbij op eerder onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat beweert dat er bij sporten op met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico´s zijn. Minister Edith Schippers (Sport) heeft het RIVM inmiddels wél opdracht gegeven het onderzoek uit 2006 door te lichten en indien nodig opnieuw te doen. Het ´nieuwe onderzoek´ moet nog voor het einde van dit jaar klaar zijn. Intussen raadt het RIVM aan kinderen na het sporten te laten douchen en in de schone kleren te steken. De rest van het verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad.

