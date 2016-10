Regio zaterdag, 8 oktober 2016

Wrak Rutten blijkt toch zeer waardevol

Rutten - Het achttiende-eeuwse wrak dat in een akker in Rutten ligt, heeft waarschijnlijk nog een deel van de lading aan boord. De lading maakt het wrak interessant voor nader archeologisch onderzoek. Het wrak wordt mogelijk volgend jaar geborgen.

Het wrak werd deze week onderzocht, nadat een boer er bij het ploegen op stuitte. De archeologen meldden in het Friesch Dagblad eerder deze week dat zij hoopten geen spectaculaire vondsten te doen bij het wrak, omdat er geen budget is voor nader onderzoek. ,,Maar helaas hebben we toch veel gevonden", meldt Tineke Heise, projectleider van de opgraving.

Deze week is slechts een klein deel van het wrak onderzocht. Daarbij werden meerdere tonnen gevonden, die vermoedelijk nog vol zitten. ,,Met de inventaris kunnen we meer te weten komen over hoe het leven aan boord van zo´n schip was", meldt Heise. ,,Dus het is zeker interessant om te bergen, ook als het gewoon voorraad is."

Het schip van dertig tot veertig meter lang is hoe dan ook bijzonder volgens de archeologen, omdat schepen van een dergelijke grootte zelden in deze regio kwamen. Heise: ,,Dit is heel spectaculair." Er werden verder een paar schoenen gevonden bij het onderzoek.

Op basis van jaarringen op het hout wordt binnenkort uitgezocht hoe oud het schip precies is. Het vaartuig wordt voorlopig herbegraven, maar volgend jaar willen de archeologen meer onderzoek doen en het liefst het wrak bergen. Dat heeft ook de voorkeur van de boer.

Het schip is beschadigd geraakt bij het ploegen en Heise vreest voor het behoud ervan. ,,Er moet iets gebeuren. Of bergen, of het gebied afzetten. Daarover is binnenkort overleg."

Volgens Heise is de problematiek met het wrak bij Rutten geen uitzondering in Flevoland. ,,De grond klinkt in, waardoor de afgelopen tien jaar veel wrakken en ander bodemarchief dichter aan de oppervlakte komen."

