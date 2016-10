Regio zaterdag, 8 oktober 2016

Douwe Egbertsmeisjes na 50 jaar weer samen Joure - ,,Ik heb een toptijd gehad bij Douwe Egberts!", vertelt Alie Ten Wolde-Bakker (75). Trots laat ze het getuigschrift zien dat ze na haar dienstverband kreeg. ,,Hier ben ik trotser op dan alle diploma´s die ik ooit heb gekregen." Ze zit samen met Grietje Wiersma-Weijs (78) op een bankje voor het museum in Joure herinneringen op te halen. Beide dames komen oorspronkelijk uit Kuinre en werden tussen 1957 en 1963 door een bus van Douwe Egberts opgehaald om in de theefabriek te werken. Volgens de dames waren het vormende jaren. ,,Het was een fantastische tijd", vertelt Ten Wolde. ,,Ik kwam er als een verlegen meisje van vijftien en ging weg als een zelfverzekerde vrouw van 21." De eerste weken waren echter wel moeilijk. Wiersma: ,,Ik verstond helemaal geen Fries, waardoor ik me buitengesloten voelde. Maar de maatschappelijk werkster zorgde ervoor dat ik Friese les kreeg, zodat ik kon meepraten." Ten Wolde geeft aan dat de tijd bij Douwe Egberts meer was dan alleen het inpakken van dozen met theezakjes. ,,We hadden ook een toneelgroep en een koor. We hebben zo veel plezier gehad. We gingen ook elk jaar met elkaar op vakantie." Naast het werk kregen de meiden les op de katholieke huishoudschool. ,,Onze baas vond het belangrijk dat we ons ook na het werk goed konden redden als huisvrouw." Ze toont een klassenfoto met de nonnen van wie ze les kregen. Lees de hele reportage in de papieren krant van 8 oktober 2016

