zaterdag, 8 oktober 2016

HZPC profiteert van herstel in Europa en groei licenties

Joure - Aardappelhandelshuis HZPC in Joure heeft een goed boekjaar 2015/2016 achter de rug. De omzet steeg met bijna 20 procent naar 289,5 miljoen euro. Het nettoresultaat kwam uit op zeven miljoen, tegen 4,5 miljoen in 2014/2015.

Dat maakte de wereldleider in aardappelveredeling gisteren bekend. De omzet is daarmee weer op het niveau gekomen van twee en drie jaar geleden. Vorig boekjaar was minder goed. ,,Door hoge oogstopbrengsten in Europa lagen de prijzen van consumptieaardappelen in 2014 erg laag. Boeren stoppen dan consumptieaardappelen weer de grond in. In zoīn jaar liggen de inkomsten uit onze pootaardappelen gauw 10 procent lager", zegt bestuursvoorzitter Gerard Backx. ,,We hebben nu geprofiteerd van herstel van de Europese markt, maar ook van meer licentie-inkomsten. Vooral Zuid-Afrika is belangrijk en in China zetten we stappen vooruit. In India zijn we twee jaar geleden een joint venture aangegaan en hebben we nu rassen geÔntroduceerd."

Het oogst- en handelsseizoen 2016/2017 voor pootaardappelen in Nederland lijkt wat minder gunstig. HZPC verwacht desondanks dat de vraag wel op peil blijft.

De bruto-marge van HZPC, de middelen die beschikbaar zijn voor investeringen en research, steeg in 2015/2016 van 41,3 miljoen naar 48,1 miljoen euro. HZPC streeft ernaar dat bedrag structureel elk jaar op vijftig miljoen te krijgen. Komend jaar wil Backx, naast productontwikkeling, vooral de markten in AziŽ en Noord-Amerika verder veroveren. ,,In China en India willen we ons verder ontwikkelen. In Noord-Amerika zijn we sterk in verse aardappelen en op kleine schaal actief in de friet. In de frietindustrie willen we nu stappen maken. We hebben daar ook vacatures voor open staan." HZPC telt meer dan driehonderd medewerkers in ruim tien landen.

De spanning en oorlogen in het Midden-Oosten - HZPC voert onder meer pootgoed uit naar SyriŽ, LibiŽ, Irak en Turkije - zetten de handel daar onder druk. Toch blijft de Jouster veredelaar pootgoed aanvoeren. ,,Het bankverkeer en de handel verlopen moeizaam, maar het lukt nog wel. Naast dat we wat willen verdienen hebben we de plicht de telers te bedienen en de voedselproductie zo goed mogelijk op peil te houden. Welke kleur de telers in het conflict dan hebben, weet ik niet. Dat interesseert me ook niet zoveel", zegt Backx.

De certificaathouders van HZPC, wereldwijd zijn achthonderd pootgoedtelers aangesloten. krijgen dit jaar een dividend uitgekeerd van 5,75 euro per aandeel. Dat ligt boven het gemiddelde van de laatste vijf jaar. De koers van een certificaat werd in mei bepaald op 136,90 euro. In 1999 was dat nog 24 euro.

