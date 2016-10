Regio vrijdag, 7 oktober 2016

Afval straks ook naar stort buurgemeente Leeuwarden - Friezen mogen hun afval binnenkort ook brengen bij de milieustraat van andere gemeenten dan hun eigen. Dat is althans de strekking van een plan waarover negentien Friese gemeenten zich op dit moment buigen. Mogelijk gaat de nieuwe regeling al volgend jaar in. Het voorstel komt van een speciale werkgroep, waarvan ook afvalverwerker Omrin deel uitmaakt. De belangrijkste doelstelling is het hergebruik en de scheiding van afval te verbeteren. De drempel om spullen naar het stort te brengen wordt lager. De regelingen voor het inleveren van afval verschillen sterk per gemeente. Zo is het brengen in Achtkarspelen gratis, inwoners van Ooststellingwerf moeten ervoor betalen. Om die verschillen te ondervangen, moet iedere bezoeker bij de ingang van de milieustraat zijn postcode geven. Hij betaalt dan (of niet) volgens het tarief van zijn eigen gemeente. Op die manier moet worden voorkomen dat alle afval wordt ingeleverd bij gemeenten waar dat gratis is. Omrin-woordvoerder Denis Brull zegt dat de afvalverwerker niet bang is dat mensen een andere postcode opgeven en zo proberen hun afval gratis te slijten. ,,Je gaat ook uit van goed fatsoen van mensen. En dit verandert niets aan hoe het nu in de meeste gemeenten gaat." Slechts enkele gemeenten werken met pasjes, de rest vraagt nu ook postcodes. Vijf Friese gemeenten doen niet mee: de vier Waddeneilanden en Smallingerland. Die laatste is niet aangesloten bij Omrin maar bij concurrent HVC. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 7 oktober

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties