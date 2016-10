Regio vrijdag, 7 oktober 2016

Dijkgraaf: Windpark Fryslân is niet heilig Enkhuizen - ,,Het zou van geweldige bestuurlijke moed getuigen als het windpark dat in het IJsselmeer gepland staat tóch nog ter discussie gesteld wordt." Dat zei dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân gisteren in Enkhuizen op de jaarlijkse IJsselmeertop van het Deltaprogramma. Zo’n zeventig politici, ambtenaren en bestuurders van provincies, waterschappen en gemeenten rond het IJsselmeer wisselden van gedachten over onder meer de Gebiedsagenda, waarin alle ontwikkelingen in het rond het IJsselmeer tot 2050 samengevoegd moeten worden. Een proces dat al in gang is gezet, zei Donné Slangen, directeur Gebieden en Projecten van ministerie van Infrastructuur en Milieu. ,,Het barst in dit gebied van de ideeën en projecten, maar ook van de problemen. Het kan allemaal niet meteen. Heeft te maken met geld, met tegenstrijdige belangen, met het ontbreken van een integrale visie. We moeten ook met elkaar besluiten nemen die voor sommige betrokkenen pijnlijk zijn." Bestuurlijke moed is dus nodig, concludeerde de zaal. Van Erkelens wist daar wel een voorbeeld van. De omgevingsvergunningen voor het windpark in het IJsselmeer, 89 turbines ter hoogte van Makkum, zijn verleend. Vanaf 14 oktober kan nog bezwaar aangetekend worden bij de Raad van State, maar het staat al zowat vast dat het park er komt. Geen goed idee met het oog op de Gebieds-agenda IJsselmeer, vindt de dijkgraaf. ,,Als je een agenda opstelt met zo veel ambitieuze projecten, moet je niet op voorhand al dingen vastleggen die zeer bepalend zijn", lichtte Van Erkelens naderhand in de wandelgangen toe. ,,We hebben te maken met drie Deltaplannen: dat van het IJsselmeer als waterbuffer, dat van het meer als zoetwaterreserve, en dat van de klimaatverandering. Dat is allemaal heel complex en dan moet je niet van die heel ingrijpende projecten op voorhand al vast timmeren." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 7 oktober

