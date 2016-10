Sport vrijdag, 7 oktober 2016

Cambuur haalt vertrouwen uit oefenzege op PEC

Zwolle - Waar het in de competitie dit seizoen maar moeizaam wil lukken, slaagde SC Cambuur er gistermiddag in een oefenduel met eredivisionist PEC Zwolle wél in om te winnen. De ploeg van trainer Rob Maas rekende in het IJsseldelta-stadion na rust af met de Zwollenaren, die vorige week tegen ADO Den Haag pas hun eerste overwinning van het seizoen binnenhaalden (1-2).

Lars Goerres

,,Dit is een geweldige opsteker voor ons", vond Martijn Barto, die weer eens in het basiselftal mocht beginnen en meteen belangrijk voor zijn team was. Na ruim een uur spelen schoot de spits annex middenvelder Cambuur op voorsprong, terwijl hij een kwartier voor het eindsignaal aan de basis van de Jergé Hoefdraads winnende treffer stond. ,,Volgens mij heb ik prima gespeeld en wederom laten zien dat ik goed bezig ben", vervolgde Barto, die in de eerste divisie pas één keer vanaf de aftrap mee mocht doen (tegen Achilles’29). ,,Ik had gehoopt dit seizoen meer minuten te maken dan tot nu toe het geval is, maar moet nu elke kans aangrijpen die ik krijg. Op trainingen, maar ook in oefenwedstrijden als deze."

Trainer Rob Maas was net als Barto tevreden, maar hechtte niet te veel waarde aan het resultaat. ,,Dat is in oefenduels eigenlijk niet van belang. Het gaat er om dat je progressie in je spel laat zien. Dat hebben we gedaan. Er ging nog steeds het nodige fout, maar ook veel goed. De afronding blijft echter een probleem. Ook nu misten we gewoon te veel kansen."

