Regio vrijdag, 7 oktober 2016

Weer veel kritiek op fosfaatrechtenstelsel Den Haag - Ondanks de pijn die het veel melkveehouderijbedrijven zal opleveren willen boeren- en maatschappelijke organisaties zo snel mogelijk duidelijkheid over de uitwerking van het wetsvoorstel voor fosfaatrechten. Ook moeten boeren die grondgebonden werken - zij die voldoende grond hebben om de mest van hun koeien kwijt te kunnen - worden ontzien, zoals de Tweede Kamer dit jaar heeft gevraagd. Dat stellen meerdere partijen die gisteren inspraken bij een rondetafelgesprek met de landbouwwoordvoerders van de politieke partijen. Tot nu toe heeft staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) nog steeds niet duidelijk gemaakt hoe hoog de kortingen zijn en wat de exacte gevolgen zijn voor de individuele boeren. Die zitten al ruim een jaar in onzekerheid nadat voorganger Sharon Dijksma (nu Milieu) het stelsel aankondigde in de zomer van 2015. De boodschap van de insprekers was niet anders dan bij het rondetafelgesprek vorig jaar, toen Van Dam nog aan de slag moest met het opzetten van het wetsvoorstel. Voor een eerste contourenschets kreeg hij de handen al niet op elkaar en nu het hele voorstel er na een jaar ligt, zijn betrokkenen nog steeds kritisch. Zo was er weer veel tegenstand van biologische boeren en grondgebonden bedrijven. Zij hebben niet gezorgd voor een overschrijding van het fosfaatplafond, maar worden daar komend jaar wel op afgerekend. Ook deze boeren krijgen (deels) te maken met een generieke korting, zo staat te lezen in het wetsvoorstel. ,,Het voelt zeer onrechtvaardig wanneer wij daar op worden aangesproken", zei directeur Bavo van den Idsert van brancheorganisatie Bionext gisteren. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 7 oktober

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties