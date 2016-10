Sport vrijdag, 7 oktober 2016

Geen Robben, wél geloof in een goede afloop bij Oranje Katwijk - Het was de afgelopen dagen hét onderwerp van gesprek als het in zowel landelijke als regionale media over het Nederlands elftal ging. Komt hij wel of komt hij niet? Nadat woensdag beelden van een lachende Arjen Robben tijdens de training van zijn club Bayern München op internet waren verschenen, groeide de hoop op tijdig herstel van de aanvoerder van het Nederlands elftal. Zou hij dan toch de WK-kwalificatieduels met Wit-Rusland (vanavond) en Frankrijk (maandag) kunnen halen? Het bleek ijdele hoop, toen bondscoach Danny Blind gistermiddag op de persconferentie bekend maakte definitief niet over de Bedumer te kunnen beschikken. ,,Hij is niet fit en dat is jammer", verzuchtte Blind, die zei in de ochtend contact met zijn captain te hebben gehad. ,,We zullen het zonder Arjen moeten doen. Er is nu duidelijkheid, we weten waar we aan toe zijn. Het is balen, maar we hebben ook zonder hem nog steeds een heel goede groep." Zonder Robben moet het Nederlands elftal in de Rotterdamse Kuip de goed georganiseerde defensie van Wit-Rusland zien te ontregelen. Na het gelijkspel van vorige maand tegen Zweden (1-1) telt voor Oranje alleen een zege op Wit-Rusland. Het elftal van Blind zal daarvoor beter moeten presteren dan Frankrijk dat vorige maand in Borisov deed. De verliezend finalist van het laatste EK moest tegen de Wit-Russen genoegen nemen met een gelijkspel (0-0). De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad.

