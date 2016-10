Regio vrijdag, 7 oktober 2016

Weinig weidevogelkuikens overleven Wommels - Het aantal getelde nesten en broedparen van weidevogels blijft redelijk stabiel, maar de kuikenoverleving is volgens de Bond van Friese Vogelwachten ,,ook dit jaar dramatisch" te noemen. Voor de jonge kievitkuikens was het slechte vriesweer van april desastreus. Volgens voorzitter Rendert Algra heeft nagenoeg geen enkel kuiken die maand overleefd. Kuikens van andere soorten verging het later dit jaar niet veel beter. Als oorzaken van het zeer weinig waarnemen van vliegvlugge kuikens wordt gewezen naar toenemende predatie, ongeschikte biotoop, voedselgebrek en intensief landgebruik. Vanavond presenteert de BFVW de stand van zaken van een onderzoek naar kuikenoverleving. Volgens Algra is er vooral gekeken naar de effecten van seizoensvervroeging door klimaatopwarming. ,,Boeren kunnen eerder maaien en langer doorgaan, dat heeft een negatieve invloed op weidevogels, vooral op de kievit." Uit een eerste analyse van de ruim tachtigduizend meldingen in het registratiesysteem van de BFVW blijkt dat er vergeleken met vorig jaar minder nesten en broedparen zijn geteld van de kievit en de scholekster. De aantallen voor de grutto en de tureluur zijn nagenoeg gelijk. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 7 oktober

