Overbodige verkeersborden zijn verleden tijd In de loop der tijd blijken ruim elfhonderd verkeersborden in de gemeente Leeuwarden overbodig geworden. Gisteren werd het eerste bord van zijn paal geschroefd. Zo’n verkeersbord schroef je niet zomaar los. Wethouder Harry van der Molen hannest wat met de moersleutel. Bij de rotonde waar de Drachtsterweg en de Tijnjedyk elkaar kruisen staat hij op een ladder die tegen een verkeersbord staat. Alex Algra van de plaatsingsdienst van de gemeentelijke buitendienst legt even uit hoe je een moersleutel hanteert. De moeren zitten flink vast, maar uiteindelijk lukt het toch. Van der Molen heeft het waarschuwingsbord 'pas op voor overstekende fietsers’ verwijderd. Het is een typerend voorbeeld van een overbodig verkeersbord, legt gemeentelijk verkeerskundige Rubert Enter uit. ,,Bij het naderen van een rotonde mag je verwachten dat er fietsers oversteken. Daar hoef je niet nog eens voor gewaarschuwd worden." Enter onderzocht met zijn collega’s alle vijftienduizend verkeersborden in de gemeente. Zo’n 11.000 daarvan zijn zogenoemde RVV-borden (Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels), de rest zijn onderborden en borden als 'verboden vuil te storten’. Alle verkeersborden staan op de kaart aangegeven. Door een aantal weken lang die kaarten te bestuderen en vanachter het bureau via Google Streetview de situatie ter plaatse te beoordelen is een lijst van 1115 overbodige verkeersborden opgesteld. Zo’n 10 procent bleek al niet meer op die plek te staan. ,,Ooit al eens verwijderd, of ontvreemd", zegt Enter. ,,Duizend staan er nog wel en die gaan we de komende tijd weghalen." Doordat na een herinrichting de situatie op straat anders is geworden, kan een bord zijn functie verliezen. Het komt nogal eens voor dat zo’n bord per ongeluk blijft staan. Of er staat een bord net buiten het plangebied van de werkzaamheden, zodat dat helemaal niet beoordeeld wordt en het nooit opvalt dat het er nog altijd staat. Enter: ,,Maar het kan ook dat een gemeente zich heeft willen indekken. Als wij maar waarschuwen voor overstekende fietsers, hebben we het goed gedaan als wegbeheerder. Maar als je vervolgens kritisch kijkt naar de toegevoegde waarde, blijkt die er niet altijd te zijn." Verderop langs de rotonde staat bij de autorijbaan een bord met een geslotenverklaring voor fietsers en bromfietsers. ,,Overbodig, want ernaast ligt een fietspad waar een blauw bord staat dat het voor fietsers en bromfietsers is. Die geslotenverklaring halen we dus weg." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 6 oktober

