Miljoenen voor verbetering ambulancezorg

Leeuwarden - Minister Edith Schippers van Volksgezondheid maakt extra geld vrij voor de ambulancezorg. De afgelopen jaren rukten de ambulances steeds vaker met spoed uit. Door bijna zestien miljoen euro vrij te maken, wil de minister ervoor zorgen dat hiervoor vanaf 2017 in elke regio voldoende ambulances beschikbaar zijn. In Fryslân zou er volgens berekeningen van het RIVM één ambulance bij moeten komen.

Het geld voor de ambulancezorg maakt deel uit van een bredere aanpak om de drukte in de spoedeisende zorg het hoofd te bieden. Het RIVM stelt vast dat de vraag naar spoedeisende ambulancezorg tussen 2012 en 2015 flink toenam, gemiddeld met 5,9 procent per jaar. Volgens het RIVM komt die stijging onder andere doordat de bevolking groeit en doordat de vergrijzing toeneemt. Ook bellen mensen vermoedelijk makkelijker voor een ambulance.

Op verzoek van de minister stelde het RIVM een nieuw referentiekader op voor de spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg. Daarin wordt per regio aangegeven hoeveel ziekenwagens minimaal nodig zijn om aan de vraag naar ambulancezorg te voldoen. Dit jaar is het model opnieuw doorgerekend op basis van cijfers van 2015.

Volgens de laatste berekeningen zijn er landelijk overdag op werkdagen 598 ambulances nodig. Dat zijn er tien meer dan in de laatste doorrekening van 2013, gemaakt op basis van cijfers over 2012. De cijfers verschillen per regio en dagdeel. Op doordeweekse avonden zijn 28 meer ambulances nodig dan in 2012 en in de nacht gaat het om elf extra wagens. In weekeinden gaat het, afhankelijk van het dagdeel, om 13 tot 24 ambulances meer dan in 2012.

Ambulances moeten in spoedgevallen in 95 procent van de gevallen binnen vijftien minuten ter plaatse zijn. In Fryslân wordt die norm nog altijd niet gehaald. De overkoepelende Regionale Ambulancevoorziening Fryslân werkt daarom met zorgverzekeraar De Friesland aan een verbeterplan.

Een van de onderdelen van dat verbeterplan is de al eerder aangekondigde extra ambulancepost, die bij Quatrebras komt. In de afgelopen twee jaar kwamen er ook al vier posten bij. Het extra geld dat de minister beschikbaar stelt wordt meegenomen in het verbeterplan, dat eind dit jaar klaar moet zijn. In overleg met de zorgverzekeraar wordt bekeken hoe en waar het in Fryslân moet worden besteed en hoeveel ambulances erbij komen.

Fryslân heeft momenteel twintig ambulanceposten en 38 auto’s. Voorzitter Sietze Kijlstra van RAV Fryslân is blij met de extra auto die er bij zou moeten komen. ,,Volgens het referentiekader zouden er landelijk gemiddeld zeventien bij moeten komen. We behoren bij de regio’s die er het beste uitkomen." In Fryslân nam de stijging in vraag naar spoedeisende zorg niet zo hard toe als het landelijk gemiddelde, al zit er wel een stijgende lijn in, zegt Kijlstra.

