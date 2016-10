Regio woensdag, 5 oktober 2016

Antonius doet het financieel prima Sneek - Het Antonius Ziekenhuis staat er financieel uitstekend voor. In de jaarlijkse 'stresstest’ van BDO Accountants en Adviseurs scoort het Sneker ziekenhuis een tien. Alleen het Laurentius Ziekenhuis uit Roermond doet het volgens de financiële experts iets beter. De score van het Antonius Ziekenhuis over 2015 is opvallend: over 2014 kreeg het ziekenhuis een vijf. Bestuursvoorzitter Jack Thiadens reageert in het rapport verheugd. ,,Deze fraaie klassering is een prachtige opsteker voor medische staf én medewerkers. Het Antonius heeft een goede naam, maar door achterblijvende omzet waren ingrijpende ombuigingen noodzakelijk." Het MCL staat in het onderzoek op 21 met acht als cijfer. De Tjongerschans staat op de 33e plaats met een 7. Daarmee doet het Heerenveense ziekenhuis het slechter dan vorig jaar. Toen werd er nog een 8,5 gescoord. Nij Smellinghe in Drachten scoort met een 6 het laagst van de Friese ziekenhuizen en staat daarmee op de 51e plaats van de lijst van 68 (een ziekenhuis heeft de cijfers nog niet paraat). De afwikkeling van het faillissement van De Sionsberg in Dokkum speelt het Drachtster ziekenhuis waarschijnlijk nog parten. De accountants constateren dat het rendement van ziekenhuizen onder druk staat. Het totale resultaat van alle ziekenhuizen daalde met dertig miljoen naar 253 miljoen euro. Dit kan ervoor zorgen dat er minder geïnvesteerd wordt of geïnnoveerd. Gemiddeld daalde het rendement per ziekenhuis van 1,9 procent naar 1,5 procent. De kosten voor de ziekenhuizen stegen gemiddeld met 2,4 procent. Ongeveer 22 procent van de ziekenhuizen zit in de gevarenzone en loopt risico op faillissement. Met name kleinere ziekenhuizen hebben het zwaar. Onder de vijftien ziekenhuizen die een onvoldoende scoorden, zijn acht kleinere ziekenhuizen.

