woensdag, 5 oktober 2016

Ministerie wil minder winkels Leeuwarden - Provincies in Nederland gaan kijken hoe ze het aantal vierkante meters winkeloppervlakte kunnen verminderen. Dit is afgesproken met het ministerie van Economische Zaken. Er is nu veel leegstand van winkelpanden. In heel Nederland staat volgens het ministerie in totaal 30,8 miljoen vierkante meter leeg. Dat is 10 procent van de totale winkeloppervlakte. Dit is een bedreiging voor de leefbaarheid in binnensteden, stellen de overheden. Hoeveel winkeloppervlakte er in de provincie Fryslân leegstaat, is nu nog niet bekend. Een provinciaal koopstromenonderzoek moet daar opheldering over brengen. ,,Het laatste koopstromenonderzoek stamt uit 2007. Dat is nog van voor de crisis en de grote opkomst van het internetwinkelen", aldus gedeputeerde Sander de Rouwe. Wel is bekend dat het grootste winkeloverschot niet -,,zoals je zou verwachten’’- in de dorpen of kleinere steden ligt, maar in Leeuwarden, aldus De Rouwe. De provincie heeft 150.000 euro vrijgemaakt voor het onderzoek. De provincie wil na de uitvoering van het onderzoek met de ondernemers en gemeenten om tafel om te kijken hoe het probleem aangepakt kan worden. In sommige provincies zullen gemeenten moeten afzien van uitbreiding van winkelcentra. Maar volgens De Rouwe hebben Friese gemeenten niet zozeer plannen voor uitbreiding van het winkelarsenaal. ,,Dat is in Amsterdam en Utrecht wel het geval, maar in Fryslân zijn we geloof ik vrij nuchter." Hij wil niet zo ver gaan dat hij gemeenten wil verplichten om het aantal vierkante meters te verminderen, maar wil gemeenten wel bewegen met elkaar in gesprek te gaan over de beste aanpak. Het moet niet zo zijn dat een dorp veel inlevert en de ander niets doet, vindt hij. Het koopstromenonderzoek wordt uitgevoerd door Broekhuisrijs in samenwerking met NHL-studenten. De resultaten hiervan worden medio volgend jaar gepresenteerd.

