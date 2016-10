Regio woensdag, 5 oktober 2016

Veel werk weg bij rechtbank Noord-Nederland Leeuwarden - Het aantal banen dat als gevolg van de digitalisering verloren gaat bij rechtbank Noord-Nederland kan wel eens een stuk hoger uitpakken dan tot nog toe is gecommuniceerd. Eerder schatte de vertrokken rechtbankpresident Daan Keur het aantal banen dat verdwijnt bij de nieuwe reorganisatie op vijftig tot zestig. Nu wil de rechtbank geen aantallen meer noemen. Mede omdat de reorganisatie over vele jaren wordt uitgesmeerd, is daar volgens de noordelijke rechtbank onvoldoende zicht op. Deze week hebben 157 medewerkers met een vaste aanstelling een brief gekregen waarin staat of zij wel of niet een plek krijgen in de nieuwe organisatie. Er vallen geen gedwongen ontslagen, laat waarnemend president Gerard Tangenberg weten. Wel moet een groot deel van het administratief personeel zich verplicht laten begeleiden naar ander werk, binnen of buiten de rechtspraak. Bij de noordelijke rechtbank werken momenteel ongeveer 650 mensen, onder wie 140 rechters. De anderen zijn administratief medewerkers, doen juridische ondersteuning of zijn ondersteunende medewerkers in de bedrijfsvoering. Landelijk is ingeschat dat op termijn bijna de helft van het administratieve werk door de digitalisering zal verdwijnen. De noordelijke rechtbank stelt dat dit niet vertaald kan worden naar het aantal banen dat in het Noorden verdwijnt. Tegen RTV Drenthe noemde Tangeberg de reorganisatie ,,ongekend voor de rechtspraak".

