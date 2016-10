Economie woensdag, 5 oktober 2016

Ook groene subsidie voor energie uit mest Hinnaard - Met een SDE+subsidie van 150 miljoen euro in 2017 wil minister Henk Kamp van Economische Zaken de komst van tweehonderd monomestvergisters stimuleren. Dat maakte hij gisteren bekend bij de ingebruikname van de eerste standaard monomestvergister bij melkveehouderij Sassinga van de familie Heeg in Hinnaard. Een monomestvergister zet mest om in hernieuwbare energie zoals biogas, elektriciteit of warmte. Het is de opvolger van de co-vergister waar, naast mest, ook andere biomassa als hout- en groenafval aan moest worden toegevoegd. Mede door de stijgende kosten van de extra biomassa werd de co-vergister geen succes. Een gemiddelde monovergister levert voldoende energie om het totale energieverbruik van veertig huishoudens af te dekken. Tot nu toe was SDE+ vooral bestemd voor wind-, zon- en waterenergie. Een mestvergister is minder efficiŰnt in het opwekken van duurzame energie maar het zorgt wel voor een forse afname van de methaanuitstoot, een nog sterker broeikasgas dan CO2. Leaseconstructie Om de aanschaf van een mestvergister aantrekkelijk te maken voor boeren heeft zuivelbedrijf FrieslandCampina de co÷peratie Jumpstart opgericht. De co÷peratie moet haar leden ontzorgen bij de exploitatie van de mestvergister. De boer least de vergister en is door de overheidssubsidie de komende twaalf jaar verzekerd van een opbrengst van 12,5 cent per kWh. FrieslandCampina gaat de groene energie van zijn deelnemende melkveehouders zelf afnemen. Volgens voorlichter Jan-Willem ter Avest vragen steeds meer grote bedrijven als Unilever van hun leveranciers echte groene stroom te gebruiken en niet de door certificaten afgedekte vorm. Dat wordt steeds meer gezien als sjoemelstroom. Daarnaast geeft de zuivelco÷peratie een boer met een mestvergister tien euro per ton verminderde CO2-uitstoot. Dat levert een melkveehouder met 150 koeien 3000 tot 3500 euro extra op per jaar. Ook andere zuivelco÷peraties hebben de afname van groene energie en de CO2-premie toegezegd. De monovergister stimuleert boeren niet om de koeien alleen nog maar op stal te houden om zo meer mest te kunnen gebruiken, verzekert Ignas de Grefte van Jumpstart. ,,Bij de aanschaf en vergoeding van de vergister gaan we uit van de bestaande situatie. Bij een boer met weidegang helpen we alleen als er voldoende stalmest is voor een rendabele exploitatie. Wel kan een boer besluiten een bodemstal met roosters door een dichte te vervangen. Dan krijg je een veel hogere gasopbrengst uit de mest." Voor wie uit oogpunt van dierwelzijn zand in de stal heeft is de vergister geen optie. ,,Die raakt dan binnen de kortste keren verstopt." Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties