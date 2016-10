Regio dinsdag, 4 oktober 2016

GGD onder druk om begeleiding statushouders Leeuwarden - De verhoogde instroom van asielzoekers zorgt ervoor dat de uitvoering van taken door GGD Friesland op dit moment onder extra druk staat. Vooral voor de begeleiding van kinderen is meer werk nodig dan voorheen. Vooruitlopend op de uitkomsten van een inventarisatie vraagt de Veiligheidsregio Fryslân aan alle Friese gemeenten alvast meer geld opzij te leggen. Woordvoerder Sytske Balt zegt dat vluchtelingen onder de verantwoordelijkheid vallen van de regionale GGD, zodra ze een verblijfsstatus hebben en niet meer in het asielzoekerscentrum verblijven. In het azc staan ze nog onder begeleiding van een landelijke GGD-afdeling. Vluchtelingen krijgen steeds sneller een verblijfsstatus en verblijven zo korter in azc´s. ,,Daardoor krijgen ze niet alle zorg die ze anders in een asielzoekerscentrum zouden krijgen", zegt Balt. Het gaat om bijvoorbeeld medische onderzoeken, inhaalrondes voor vaccinaties en een algemene uitleg over het gezondheidszorgsysteem in Nederland. Lees verder in het Friesch Dagblad van 4 oktober 2016

