Regio dinsdag, 4 oktober 2016

Meeste bewoners Drachtster flat snel terug naar woning Drachten - Het grootste deel van de bewoners van de flat aan de Lange West in Drachten die zaterdag door een brand werd getroffen kan deze week weer naar hun huis terug. Gisteren konden al de eerste zes van de in totaal vijftien gedupeerde bewoners terug. Woningcorporatie Accolade, eigenaar van de flat, verwacht dat in de loop van deze week vijf andere bewoners hun flat kunnen betrekken. Voorzieningen zoals stroom, gas en water zijn inmiddels weer beschikbaar. Aan de lift in de portiek aan de rechterzijde wordt nog gewerkt. De meeste bewoners vonden tijdelijk onderdak bij kennissen of familie. Een aantal bracht een paar nachten door in een hotel. Voor de vier bewoners van de twee zwaarst getroffen woningen wordt een tijdelijke woonruimte gezocht. De herstelwerkzaamheden aan die twee portiekwoningen kan drie tot zes maanden duren. Lees verder in het Friesch Dagblad van 4 oktober 2016

