Regio dinsdag, 4 oktober 2016

NO-Fryslân wil snel verduurzamen Dokkum - Nederland wil in 2025 20 procent van het energieverbruik duurzaam produceren, Fryslân mikt op 25 procent. Noordoost- Fryslân denkt de 40 procent te kunnen halen. Hoe? Dat wordt vanavond verteld. Het is ambitieus, geeft Ytje Hiemstra toe. Maar de gemeentebestuurders hebben het besloten en het is technisch mogelijk, zo stelt de coördinator van het duurzame energieproject van de ANNO-gemeenten, het samenwerkingsverband van zes gemeenten in Noordoost-Fryslân en de provincie. ,,In het gunstigste scenario kan de regio in 2025 haar energie zelfs voor 70 procent duurzaam opwekken. Dat blijkt uit het adviesrapport Energietransitie ANNO dat we hebben laten maken." Vanavond buigen zo´n 120 belangstellenden zich in de IJsherberg in Dokkum over de vraag hoe de regio in negen jaar van de huidige 8 procent duurzame opwekking naar 40 procent kan doorstoten. Om dat te bereiken moeten er nog heel wat slagen worden gezet, stellen de rapporteurs. De ANNO-gemeenten verbruiken jaarlijks voor driehonderd miljoen euro aan energie. Een derde van het verbruik is voor rekening van woningen, gevolgd door vervoer, zo blijkt uit het adviesrapport. Opvallend laag is het energieverbruik van de landbouw. Maar, zo schrijven de onderzoekers, er is alleen gekeken naar het directe energieverbruik en niet naar wat bijvoorbeeld de verbouw en het transport van veevoer uit andere landen aan energie kost. Lees verder in het Friesch Dagblad van 4 oktober 2016

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties