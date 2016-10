Economie dinsdag, 4 oktober 2016

Friese ING-medewerkers vrezen voor baan

Leeuwarden/Amsterdam - Bankbedrijf ING snijdt fors in zijn personeelsbestand. In Nederland vervallen 2300 voltijdsbanen, in België 3500. Daarbij neemt ING in ons land ook afscheid van 950 extern ingehuurde krachten, voornamelijk IT´ers. In totaal worden zo´n zevenduizend medewerkers getroffen door de reorganisatie die wordt uitgevoerd om meer digitaal te gaan werken.

Hoe de reorganisatie voor de zeventienhonderd Friese medewerkers uit zal vallen is volgens woordvoerster Karin van der Pol nog onbekend. ,,Over sluiting van eventuele kantoren kunnen we ook nog niets zeggen." Het overgrote deel van het Friese ING-personeel werkt in Leeuwarden, onder meer bij het klantcontactcentrum. De handelingen die klanten nóg meer zelf moeten gaan doen, worden daar nu veelal uitgevoerd. Onder het Leeuwarder bankpersoneel zijn ook veel externen. Er zijn in Fryslân reguliere kantoren in Dokkum, Drachten, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek.

Eind 2014 werd nog het banenverlies aangekondigd van 2800 mensen. De nu ingezette reorganisatie moet een jaarlijkse kostenbesparing van negenhonderd miljoen euro opleveren in 2021. Daarnaast investeert de bank tot 2021 zon achthonderd miljoen euro in een verdere overgang naar onlinebankieren. Dat is bijvoorbeeld nodig omdat steeds meer klanten bankieren bij ING via mobiele apparaten.

Digitale transformatie kost helaas banen, stelt het financiële concern. Het is een trend in heel bankenland. Eind vorig jaar schrapte Rabobank negenduizend banen.

