Sport maandag, 3 oktober 2016

Met mass start, Antonissen en Flyers wacht een mooie winter

Sporttribunaal

Op het eerste laagje ijs op de Friese wateren moeten we nog even wachten. Maar met het ingaan van de maand oktober gaat het hart van iedere wintersportliefhebber sneller kloppen. Welke sporten moeten we de komende winter in de gaten houden?

Sander Dijkstra, voormalig ijshockeyer van de Flyers:

,,Ik denk dat het een leuke ijshockeycompetitie wordt dit jaar. Het verschil verwacht ik minder groot dan vorig seizoen, toen Unis Flyers wel heel makkelijk kampioen werd. De meeste teams hebben weinig veranderingen in de ploeg, dus kunnen ze het met de ervaring van vorig jaar beter doen. Ik ben ook benieuwd hoe Groningen het gaat doen als promovendus. Dat heeft het team bij elkaar gehouden, maar de stap naar de eredivisie is erg groot. Ik zou iedereen aanraden om dit seizoen eens naar Flyers te gaan. Als je de hele sfeer rond het ijshockey ziet, dat is echt geweldig."

Bob de Jong, voormalig olympisch kampioen schaatsen:

,,Ik ben in het schaatsen heel benieuwd hoe Denny Morrison het gaat doen bij zijn comeback. Ik verwacht ook veel van het landenteam van Canada, dat weer een sterke formatie heeft. Ook van de Japanners verwacht ik veel, al zullen zij niet voor de medailles rijden. Maar een plek in de top zes moet zeker mogelijk zijn voor hen. Ook het shorttrack is erg leuk om te volgen. En de mass start. Bij de Nederlandse vrouwen is Jorien ter Mors weer terug. Dat is een goede zaak. Verder vind ik het leuk om te zien hoe skispringer Lars Antonissen het doet. Al met al kunnen de wintersportmaanden niet snel genoeg beginnen. Ik heb er veel zin in."

Sybren Jansma, voormalig topbobsleeŽr uit Opeinde: ,,Ik kijk graag naar het schaatsen. Het is even wennen, want deze winter heb ik daar ook eens tijd voor. Al vind ik het shorttracken nůg spectaculairder dan de langebaan. En de mass start is heel gaaf. Ook het bobsleeŽn volg ik op de voet. Van de Nederlanders hoeven we helaas weinig te verwachten. Met het budget dat ze hebben is het bijna onmogelijk om de Olympische Spelen te halen. Op internet probeer ik de wedstrijden van het bobsleeŽn wel te volgen. Hopelijk gaan de Britten het goed doen tegen de gevestigde landen. Verder hoop ik dat we veel gaan zien van de nieuwe olympische sporten, zoals crossboarden. Dat is enorm gaaf om te zien, maar komt zelden op tv."

