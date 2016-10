Sport maandag, 3 oktober 2016

Sanne Vermeer overtuigend Nederlands kampioene

Almere - Sanne Vermeer uit Stiens is zaterdag op imponerende wijze Nederlands kampioene geworden. De pas achttienjarige judoka was in de finale van de gewichtsklasse tot 63 kilogram op ippon te sterk voor de Burgumse Jennifer Wichers (25), die genoegen moest nemen met zilver. Vermeer, kersvers Europees kampioene bij de junioren, was gedurende het toernooi oppermachtig. Al haar tegenstanders versloeg ze op ippon.

Juul Franssen en Anicka van Emden, zwaargewichten in diezelfde gewichtsklasse, waren door omstandigheden afwezig, maar dat deed niets af aan de prestatie van Vermeer. Vermeer was de enige judoka uit Fryslân die op het NK judo een gouden medaille in de wacht sleepte. De 23-jarige Margriet Bergstra uit Lemmer was er dichtbij, maar kwam in de finale van de klasse tot 57 kilogram net tekort. Ook Natascha Ausma (20) uit Lippenhuizen werd tweede, in de gewichtsklasse tot 72 kilogram.

Roos Deurloo uit Heerenveen zette een prestatie van formaat neer door in de gewichtsklasse tot 52 kilogram brons te pakken. Het zeventienjarige judotalent verbaasde vriend en vijand op de judomatten in Topsportcentrum Almere, maar kon haar stunt niet bekronen met goud.

Bij de heren wist oud-Nederlands kampioen Wytze de Jong uit Dearsum een bronzen plak te behalen. De 26-jarige judoka werd in de kwartfinale door de jury gediskwalificeerd en zag daarmee de kans op de nationale titel in rook opgaan. Via de herkansing besteeg hij toch nog het podium in de vorm van een keurige derde plek.

