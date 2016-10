Regio maandag, 3 oktober 2016

Dansende robotspinnen en drones in de NHL Leeuwarden - Tok! Met een knal valt een drone uit de lucht in de gang van NHL Hogeschool in Leeuwarden. Imme van Zuijlen (9) rent naar het apparaatje en stuurt het direct de lucht weer in. Hij heeft er lang op moeten wachten, maar kan nu eindelijk de drone bedienen. ,,Dit is echt superleuk!" Gelukkig raakt niemand gewond. De NHL is deze zaterdagmiddag volgestroomd met ouders en kinderen van zes tot twaalf jaar. De hogeschool doet dit jaar voor het eerst mee aan het Weekend van de Wetenschap. ,,We hopen dat kinderen zich hierdoor gaan interesseren in wetenschap en techniek", verklaart Yvette Meinema van de NHL. De hogeschool toont vooral de laatste snufjes op het gebied van techniek. Zo kunnen kinderen met een joystick robotspinnen besturen. ,,Die robots hebben we samen met studenten van de opleidingen elektrotechniek en werktuigbouwkunde gebouwd", legt derdejaars student informatica Sander Jaasma uit. ,,We konden bij dit project veel leren van elkaars studies." Het gaat om een wedstrijd waarbij de studenten alles uit de kast moeten halen om hun robot zo veel mogelijk te laten doen. Zo heeft de ploeg van derdejaarsstudent Stefan Sterk een dansje bij een robot ingeprogrammeerd. Sterk: ,,Er is ook een ploeg die een robotspin aanstuurt met een EGG-helm. Dat is een helm die signalen in je hersenen opvangt en doorgeeft aan de spin. Hierdoor kun je een robot met je gedachten aansturen. Dit moet de robot wel eerst trainen om jouw gedachten te begrijpen." Lees de hele reportage in de papieren krant van 3 oktober 2016

