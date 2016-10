Regio maandag, 3 oktober 2016

Foarút mei de Handel overweldigt organisatie

De Westereen - ,,Oerweldigjend." Meer woorden heeft Willem Kooistra van Ondernemers Vereniging Kollumerzwaag niet nodig voor zijn evaluatie van het evenement Foarút mei de Handel van afgelopen zaterdag.

Naar schatting 150.000 tot 180.000 mensen kwamen op het evenement af, dat werd gehouden op het middenstuk van de Sintrale As. ,,En wy wienen al hiel bliid as der ris fyftichtûzen komme soene. Dy skatting komt fan de plysje. No, dêr skrokken we wol even fan: dat in evenemint dat gjin sint koste hat en driuwt op sponsoring en spontaniteit, safolle minsken lûke soe. Dat hiene we noait betinke kind."

Het evenement van afgelopen zaterdag was het laatste van vier grote om de opening van de ontsluitingsweg van Noordoost-Fryslân te vieren. Na een theatertour langs de dorpen, het Iepenloftspul De Dwerskop in het aquaduct bij Burgum en een sportdag vorige week was de Handelsroute de laatste in de rij voordat de weg komende vrijdag in gebruik wordt genomen door het autoverkeer.

