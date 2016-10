Regio maandag, 3 oktober 2016

Minister houdt vast aan gas van Skylge Terschelling - Minister Henk Kamp van Economische Zaken houdt vooralsnog vast aan zijn voornemen om gas te winnen bij Terschelling. Dat zei hij gisteren tijdens een bezoek aan het Waddeneiland. ,,Het is hier een prachtig gebied, maar dat zegt iedereen over zijn eigen omgeving waar een boortoren of een windmolen moet komen", zei Kamp staande op de zeewerende duinen bij Hoorn tegen vertegenwoordigers van de actiegroep gasTvrij Terschelling en de Waddenvereniging. De minister was op uitnodiging van beide organisaties naar Terschelling gekomen. Tijdens een rit per huifkar door natuurgebied de Koegelwieck maakte Kamp voor het eerst kennis met de ongerepte duinen, die vanwege de gaswinning deels omgebouwd zouden moeten worden tot een terrein met zware industrie. Bij het Hoornsebos en onder de zeebodem ligt een gasveld van twee tot vijf miljard kubieke meter. Het gas heeft een hoog CO2-gehalte en zou deels met de omstreden frackingmethode gewonnen moeten worden. Lees de hele reportage in de papieren krant van 3 oktober 2016

