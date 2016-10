Regio maandag, 3 oktober 2016

Een koperen duit in een zwarte kluit

Lippenhuizen - ,,Hé ik geloof dat ik iets heb!" De metaaldetector van George Wyant gaat harder piepen. Hij buigt zich voorover, graaft met zijn handen in de grond en komt met iets kleins te voorschijn. ,,Een zilveren ringetje!"

Wyant was dit weekeinde met zijn collega-presentator Tim Saylor in Fryslân om opnames te maken voor het tv-programma Diggers van National Geographic. Zaterdag in Lippenhuizen bij het treffen van de Coinhunters Company en zondag in Kimswerd om op zoek te gaan spullen uit de tijd van Grutte Pier.

Wyant: ,,We zijn hier vanwege een tour door Europa. Het is hier fantastisch om met een metaaldetector te zoeken, want je hebt hier veel meer historie in de grond zitten dan in Amerika. Zo vonden we eerder in Frankrijk een schat met Romeinse munten."

De tour is in samenwerking met metaaldetectorfabrikant Garrett georganiseerd. ,,Wij zijn dealer van Garrett en via onze contacten konden we de Diggers naar Fryslân halen", legt Karin Kooistra van Kooistra Detectors uit Lippenhuizen uit. ,,Het is een mooie toevoeging voor de wedstrijd die we hier met zoekvereniging de Coinhunter Company hebben georganiseerd."

