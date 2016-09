Sport zaterdag, 1 oktober 2016

Leeuwarden heeft nu Atje Keulen-Deelstra baan

Leeuwarden - Het is er uiteindelijk dan toch nog van gekomen. De 400-meterbaan van de Elfstedenhal is gistermiddag officieel gedoopt tot Atje Keulen-Deelstra baan. Genoemd naar de op 22 februari 2013 overleden legendarische Friese schaatsster uit Jirnsum. Die had in maart 1974 na haar vierde wereldtitel de toezegging gekregen dat de eerste ijsbaan die in Leeuwarden zou worden aangelegd haar naam zou dragen. Ruim 42 jaar later is het dan zo ver.

Nadat in 1973 Thialf was verrezen, gingen er ook in de Friese hoofdstad stemmen op om een kunstijsbaan aan te leggen. Een wens die al dateerde van de jaren zestig. In ´74 leek de stichting kunstijsbaan Leeuwarden het plan binnen drie jaar te gaan realiseren. Het feest ging niet door en daarmee verdwenen de plannen voorlopig in de ijskast.

Nadat Atje in 1974 haar vierde wereldtitel in de wacht had gesleept, volgde onder andere een huldiging bij de Koninklijke IJsclub in Leeuwarden. Daar werd haar beloofd dat een 400-meterbaan in de provinciale hoofdstad haar naam zou krijgen. Dat mondde diezelfde maand nog uit in een positief advies van de sportraad aan het college van b en w voor geldelijke steun bij de aanleg van een ijsbaan, die de ...

