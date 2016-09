Regio zaterdag, 1 oktober 2016

Remje - oplūke - remje - draaie: oude weg was slijtageslag

Damwāld - Geen haar op zijn hoofd die er aan denkt het familiebedrijf Tenten & Catering van Kammen te verplaatsen van Oosternijkerk naar een centraler gelegen plaats als Drachten of Heerenveen. Welnee. Het personeel -,,Minsken mei de goeie mentaliteit" - woont in de buurt. Het bedrijf is verbonden met de regio. Er is al genoeg weggegaan. Dus bleef Ale Siemen van Kammen, ook al was hij daarmee relatief duurder uit.

,,Oars moasten we troch al dy doarpkes en dy minirotondes. Remje, oplūke, remje, draaie. Dat kostet in soad ekstra diesel, mear ūnderhāld en de bannen slite earder." De vrachtwagens met de tenten waren wel een uur onderweg voordat ze lekker konden doortuffen voorbij Drachten.

Maar dat is straks verleden tijd. Van Oosternijkerk zit zo op de nieuwe rondweg en de Sintrale As. In een half uur is hij dan in Drachten, schat hij zo in. ,,Eins krije wy mei de Sintrale As pas de priis dy“t wy foar śs tinten ha moatte."

Ook andersom gaat het werken. voorspelt Van Kammen. Mensen die er anders niet aan zouden denken om in Dokkum te komen winkelen, zijn er straks in een zucht en een scheet. ,,Wy hearre minsken wolris sizzen: Dokkum is san ein fuort. Aanst binne se der sa mar."

Voor Van Kammen heeft de weg dus voordelen, maar de ondernemers in het winkelcentrum van Damwāld vrezen verlies aan klandizie. Om die reden wordt dat nu opgeknapt. Want als je mensen wilt verleiden om de As te verlaten voor een bezoek moet het er wel puik inzien, vindt Jurjen van der Veen van de Albert Heijn in Damwāld. De buitenkant is nu zo goed als klaar. Momenteel zijn bouwvakkers bezig om de binnenkant te vernieuwen.

