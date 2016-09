Sport zaterdag, 1 oktober 2016

Wichers gaat op NK weer voor goud

Groningen - In 2013 werd judoka Jennifer Wichers Nederlands kampioen. Vandaag doet de geboren Burgumse in Topsportcentrum Almere opnieuw een gooi naar de nationale titel in de klasse tot 63 kilogram.

Alle Jent van der Meulen

Of we bij Het Concerthuis af kunnen spreken, want in dat koffietentje zit het fijn en serveren ze lekkere koffie. Ze kan het weten, want inmiddels woont Wichers al bijna tien jaar in hartje Groningen. Op haar vijftiende verliet ze het ouderlijk huis in Burgum, om zich volledig op haar sportcarrière te storten. Het maakte haar al vroeg volwassen. Momenteel traint ze acht tot twaalf keer per week, anderhalf tot twee uur lang. Op een van haar spaarzaam vrije ochtenden bestelt ze een cappuccino en spreekt openhartig over de onrust binnen de nationale judowereld, haar Olympische droom en het NK judo.

Om het niveau omhoog te krikken, heeft de Judo Bond Nederland besloten om alle topjudoka´s in één nationaal trainingscentrum in Papendal onder te brengen. Nu trainen de beste judoka´s nog op verschillende locaties in het land, maar de bond kiest nu dus voor één centrale plek waar ze niet alleen moeten trainen, maar ook leven.,,Ik ben echt ...

