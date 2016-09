Regio zaterdag, 1 oktober 2016

Gomarus College verhuist naar oude ambachtsschool in Drachten Drachten - Het Gomarus College in Drachten verhuist naar de locatie van de voormalige ambachtsschool aan de Burgemeester Wuiteweg in Drachten. Dat heeft de gemeente Smallingerland afgesproken met het bestuur van de school voor gereformeerd voorgezet onderwijs. Het huidige gebouw van het Gomarus College aan de Eikesingel is sterk verouderd. De gemeente en het schoolbestuur zijn al lange tijd in gesprek over de toekomst van de school. In het convenant hebben ze nu afgesproken dat de school gaat verhuizen. Daarvoor is het wel nodig dat het huidige pand van de ambachtsschool wordt gesloopt en dat op diezelfde plaats een nieuw gebouw komt. Volgens de gemeente is het geen optie om de leerlingen in de ambachtsschool te huisvesten, vanwege de bouwtechnisch zeer slechte staat van het pand. Mogelijk blijft de huidige gevel uit de jaren vijftig wel intact. Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 1 oktober

