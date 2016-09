Regio zaterdag, 1 oktober 2016

Thialf zint op sportcampus en evenementen Heerenveen - De ijshockeyhal in het vernieuwbouwde Thialf moet worden omgebouwd tot een evenementenlocatie en rond het ijsstadion zou een sportcampus moeten worden gebouwd. Plannen hiervoor worden momenteel uitgewerkt en later dit jaar gepresenteerd. Vooral de financiering is nog een heikel punt. Voor de ombouw van de ijshockeyhal is acht miljoen euro nodig. Aan het campus-plan zit nog geen prijskaartje vast. Dat meldt Willem Jan van Elsacker, als projectdirecteur verantwoordelijk voor de bijna afgeronde vernieuwbouw van Thialf. De evenementenlocatie moet vooral ruimte bieden voor het beoefenen van andere sporten, zoals korfbal en tennis, maar moet ook geschikter gemaakt worden voor shorttrack. Daarnaast wil Thialf een sportcampus ontwikkelen rondom het ijsstadion. Volgens Van Elsacker is er genoeg ruimte. ,,We hebben het over het Papendal van het Noorden. Zo“n campusmodel geeft binding." Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 1 oktober

