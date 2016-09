Sport vrijdag, 30 september 2016

De Vries behoudt derde stek in Olympia’s Tour Gendringen - Hartthijs de Vries heeft de derde dag van Olympia’s Tour goed doorstaan. De Kollumer van de Rabobank-opleidingsploeg verdedigde met succes zijn derde plaats en staat na gisteren nog acht tellen achter klassementsleider Pavel Sivakov. De Fries draagt het oranje-tricot als leider van het combinatieklassement. In de door Miles Scotson gewonnen tijdrit over vijftien kilometer pakte De Vries acht seconden terug. Halvorsen zegevierde ’s middags in een massasprint.

