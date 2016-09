Sport vrijdag, 30 september 2016

VC Sneek gaat in Supercup voor hattrick

Sneek - De volleybalsters van VC Sneek gaan zondag in Doetinchem proberen om voor de derde keer op rij de Supercup in de wacht te slepen. Maar de situatie is wezenlijk anders dan de voorgaande twee keer, want het kampioensteam van trainercoach Petra Groenland heeft na vorig seizoen een behoorlijke metamorfose ondergaan. ,,Het is niet zo dat we weer helemaal op nul moeten beginnen, maar het wordt een interessant jaar", onderkent Groenland.

Door Bert Kalteren

Ze wordt gezien als de drijvende kracht achter het volleybalsucces van de Sneker fusieclub. De oud-spelverdeelster van Olympus keerde in november 2010 als opvolger van Derk de Saegher terug op het oude nest, dat ze 21 jaar eerder vanwege een gebrek aan waardering had verlaten. Groenland werd vervolgens als speelster in 1995 landskampioen met het Amstelveense AMVJ onder leiding van Agnes Brunnikhuis, de eerste vrouwelijke coach die de nationale titel in de wacht sleepte.

Twintig jaar later volgde ze als tweede vrouwelijke coach in ons land dat voorbeeld met VC Sneek. Onder de bezielende leiding van de 44-jarige Groenland staat het damesvolleybal in Sneek weer op de kaart. De club werd in de afgelopen drie seizoenen ....

