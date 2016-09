Regio vrijdag, 30 september 2016

Fryslân wil 120 als maximum in provincie

Leeuwarden - De provincie Fryslân gaat lobbyen bij het rijk om de maximumsnelheid op de rijkswegen in Fryslân terug te brengen van 130 naar 120 kilometer per uur.

Een motie die de PvdA en de SP woensdag hierover bij de Statenvergadering indienden bij de behandeling van de Beleidsbrief Duurzaamheid werd met 29 van de 43 stemmen aangenomen. De snelheidsverlaging moet leiden tot minder CO2-uitstoot.

Dezelfde dag werd een soortgelijke motie ook in de Staten van Drenthe aangenomen. Daar stelden GroenLinks en PvdA dat de hogere snelheid voor meer lawaai zorgt en voor extra CO2- en stikstofuitstoot. Dat is schadelijk voor de volksgezondheid en nadelig voor natuurherstel.

Afgelopen zomer stelde het CDA al vragen in Provinciale Staten over de veiligheid van de 130 km-wegen in Fryslân. Uit cijfers van Viastat over de rijkswegen in Fryslân bleek het aantal geregistreerde ongevallen op wegvakken waar 130 km/u gereden mag worden, gestegen van acht in 2012 naar 355 in 2015. Het aantal ernstige ongevallen ging omhoog van drie naar 33 en het aantal verkeersdoden liep in die periode op van één naar vier.

Gedeputeerde Michiel Schrier noemde de motie sympathiek en wil wel een brief hierover schrijven naar Den Haag.

De kans dat Den Haag groen licht geeft voor deze stap is klein, blijkt uit een reactie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. ,,De maximumsnelheid van 130 kilometer per uur is landelijk en democratisch vastgesteld beleid. Voor de trajecten is een zorgvuldig proces doorgelopen met mogelijkheden voor inspraak en beroep", aldus een woordvoerster.

Maar als er in de provincie behoefte bestaat aan nadere uitleg over de werkwijze kunnen ze volgens haar altijd bij het ministerie terecht.

