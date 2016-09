Regio vrijdag, 30 september 2016

Mata Hari was entertainster tegen wil en dank, weten we nu Leeuwarden - 'Denk niet dat ik slecht ben in mijn hart. Ik doe het alleen uit armoede.’ Zo luidt een zin aan het einde van de briefwisseling tussen Margaretha Zelle met Edward McLeod, de neef van haar echtgenoot Rudolph McLeod, met wie ze in scheiding ligt. Het is juli 1904 en Margaretha Zelle staat op het punt om te 'transformeren’ in Mata Hari, de naaktdanseres die furore maakt in Parijs, waar ze in 1917 zal worden geëxecuteerd vanwege spionage. De briefwisseling tussen Mata Hari en Edward McLeod is gisteren gepresenteerd in Tresoar, dat de brieven kreeg van de achterkleinzoon van Edward, Edmond Angenot. De briefwisseling beslaat een goed half jaar en bestaat uit in totaal 48 brieven, waarvan een groot deel geschreven is door Mata Hari zelf. Na het schrijven van de brief in juli 1904 stopt Margaretha Zelle met het 'nette leven’, in de hoop haar dochter terug te krijgen. Ze gaat in op de aanbiedingen die zij krijgt uit de entertainmentwereld. Lees het hele artikel in de papieren krant van 30 september 2016

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties