Mauritiuskerk behoudt toren en luidklok, ook na verbouwing Jirnsum - De Mauritiuskerk aan de Rijksweg stond sinds 2011 te koop op huizensite Funda. Recreatieondernemer Roelof Speelman (51) stuitte erop en zag er een geschikte uitbreidingslocatie in. Het is niet de eerste keer dat hij en zijn vrouw Petra een voormalige kerk kopen. Eerder verbouwden ze een kerkgebouw in Gasselternijveen tot groepsaccommodatie, met overdekt zwembad en sauna. De kerk in Jirnsum zal op een soortgelijke manier worden verbouwd. In het gebouw komt een houten kubus, met daarin acht slaapkamers met elk een eigen toilet, wastafel en douche. Daarbovenop komen een woonkamer en keuken. Buiten komen een overdekt zwembad, een sauna en een afgeschermd terras, om zowel gasten als omwonenden privacy te bieden. Net als in Gasselternijveen richt het echtpaar zich op families. En net als bij het Drentse kerkje het geval is, blijft ook het uiterlijk van de Mauritiuskerk zoveel mogelijk intact, vertelt Roelof Speelman. ,,Aan de buitenkant zal zo weinig mogelijk te zien zijn dat het gebouw een andere bestemming heeft gekregen. In Gasselternijveen is het al een paar keer voorgekomen dat fietsers het terrein opkomen en dan vragen wat het voor kerkje is, omdat ze denken dat nog steeds op die manier in gebruik is. Dat vind ik wel een compliment.’’ Lees het hele artikel in de papieren krant van 30 september 2016

