Regio vrijdag, 30 september 2016

Advocaten toch welkom bij spreekuurrecht

Leeuwarden - De proef met een laagdrempelige spreekuurrechter is gisteren aangepast na bezwaren van de Orde van Advocaten Noord-Nederland. Deken Rob Geene riep advocaten op voorlopig geen assistentie aan de proef te verlenen, omdat die in strijd zou zijn met de kernwaarden onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Rechtbank Noord-Nederland heeft daarop meteen het procesreglement aangepast.

Noord-Nederland begint komende maand een proef met laagdrempelig recht, waarbij gepoogd wordt een conflict goedkoop, snel en eenvoudig op te lossen. Het was aanvankelijk de bedoeling alleen advocaten hierbij toe te staan als de tegenpartij daarmee akkoord zou gaan. Geene: ,,Dat kan niet, dat zou in strijd zijn met de Advocatenwet."

De deken juicht het wel toe dat geprobeerd wordt het recht dichter bij de mensen te brengen, zegt Geene. De advocaten hadden nog een tweede bezwaar. Alleen mensen met een rechtsbijstandverzekering bij twee meewerkende verzekeraars of een verwijzing van het juridisch loket komen in aanmerking voor een consult bij de spreekuurrechter. Dat is volgens Geene in strijd met het beginsel dat het recht voor iedereen beschikbaar moet zijn. Volgens de rechtbank geldt dit echter alleen voor de proefperiode. ,,Door met een beperkt aantal partners samen te werken is er een waarborg dat er zaken worden aangebracht, iets wat in eerdere innovatieve projecten in het land moeilijk bleek", laat een woordvoerster weten.

Als het project slaagt, zal de procedure uiteindelijk voor iedereen open komen te staan, meldt de rechtbank. De acht spreekuurrechters zullen eerst tot het eind van het jaar in totaal tien tot twintig zaken in beslotenheid behandelen. Na deze testfase wordt besloten of de pilot volgend jaar van start gaat.

Rechtbank Noord-Nederland hoopt met de nieuwe rechtsvorm het recht toegankelijker te maken voor de gewone burger.

