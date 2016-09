Economie vrijdag, 30 september 2016

Friezen niet hoog in innovatie-top 100 Sneek/Lemmer - Yoni.care uit Amsterdam is het innovatiefste bedrijf van 2016. De ontwikkelaar van biologisch afbreekbare katoenen tampons, maandverband en inlegkruisjes is door de jury op de eerste plek van de MKB Innovatie-Top 100 gezet. Het Sneker BlueLeg Monitor eindigde als 39e en I.C.Y. uit Lemmer op de 49e plek. Dat heeft de Kamer van Koophandel, initiatiefnemer van de jaarlijkse lijst, gisteren bekendgemaakt. De winnende ondernemers Mariah Mansvelt Beck en Wendelien Hebly wilden een product op de markt brengen dat met zekerheid geen sporen van chloor en pesticiden bevat en waarvan alle ingrediŽnten bekend zijn. Voor reguliere tampons, maandverband en inlegkruisjes worden synthetische materialen gebruikt. De gebruikte stoffen, niet altijd allemaal vermeld op de verpakking, kunnen zorgen voor irritaties en infecties. Lees het hele artikel in de papieren krant van 30 september 2016

