Sport donderdag, 29 september 2016

Tsjalle neemt afscheid met kampioenslint

Workum - Het als altijd zo sfeervolle stratenconcours in het centrum van Workum zorgde bij Okkema voor gemengde gevoelens. Natuurlijk was de eigenaar blij en trots dat Tsjalle 454 na de zes topconcoursen in Frysln de hoofdprijs opeiste. Maar het stak hem tegelijkertijd dat hij in Workum met een tweede plaats achter Eise 489 van eigenaar Jelmer Chardon uit Jorwert niet de in zijn ogen verdiende erkenning van het grote publiek kreeg. Daarbovenop kwam nog dat het stratenconcours in Workum zo goed als zeker het afscheid met Tsjalle in de tuigsport betrof.

Komende winter zal Laura Zwart uit Oosterwolde zich als dressuuramazone ontfermen over Tsjalle. Als alles meezit wordt volgend seizoen de overstap naar de Grand Prix gemaakt. ,,Wy hawwe in super seizoen hn. Tsjalle hat hieltyd wer sjen litten dat hy der in hiele simmer foar gean kin. Drom bin ik ek dik tefreden. Wy soenen ek takommend jier wol in stap meitsje kinne. Mar ik kies der foar om wer in nije tdaging oan te gean mei dit jonge hynder", zo zei Okkema.

De enige keer dat hij niet tevreden was dit seizoen, was tijdens het kampioenschap dekhengsten. Die titel ging naar Jelmer Chardon met Eise 489 en ook toen kreeg Tsjalle volgens Okkema niet de eer die hij verdiende. ,,Yn it kampioenskip fan de eareklasse wie Jelmer Chardon mei Eise echt de bste. Mar ik tink dat s yn it kampioenskip fan de dekhynsten tekoart dien is."

