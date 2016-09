Sport donderdag, 29 september 2016

Goede zaken De Vries in rit twee Olympia’s Tour Assen - De tweede etappe van Olympia’s Tour is gisteren voor Hartthijs de Vries goed verlopen. De Kollumer sloop vroeg op de dag mee in een kopgroep van 22 man en kwam uiteindelijk als tiende over de finish. De renner van de Rabobank-opleidingsploeg, die na dit seizoen naar SEG Racing gaat, steeg van de veertiende naar de derde plaats in het klassement. Jan-Willem van Schip kwam in Assen als eerste over de finish. Hij versloeg de nieuwe klassementsleider Pavel Sivakov.

