Regio donderdag, 29 september 2016

Schadeclaim na afblazen van kap van monumentale bomen in Appelscha

Appelscha - Bouwbedrijf Buiteveld stelt de gemeente Ooststellingwerf aansprakelijk voor schade nu de bomen niet gekapt mogen worden. De oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en StellingwerfPlus willen ondertussen weten welke toezeggingen wethouder Sierd de Boer (Ooststellingwerfs Belang) heeft gedaan.

De voorgeschiedenis is als volgt: eind december verleende het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning waarin de kap van de vijf bomen opgenomen was, zonder de raad hierover te informeren. Bescherming van de meer dan honderd jaar oude bomen was eerder dat jaar nog expliciet in het bestemmingsplan opgenomen. Er werd een motie van wantrouwen ingediend tegen het voltallige college, maar die werd alleen gesteund door de oppositie. Niet veel later gaf de rechter twee bezwaarmakers tegen de kap gelijk. In april trok het college de kapvergunning in.

De PvdA en GroenLinks vroegen schriftelijk hoe het kan dat bouwbedrijf Buiteveld in de veronderstelling leefde dat het college medewerking zou verlenen aan de kap. Uit deze week geopenbaarde mailwisseling tussen het bouwbedrijf en het college blijkt dat er een meningsverschil was over wie moet opdraaien voor de kap- of snoeikosten. De gemeente heeft de grond aan Buiteveld verkocht en in een mail nog eens expliciet aangegeven dat de kapkosten voor rekening van het bouwbedrijf zouden komen. In dezelfde mail staat echter ook dat 'de aanvraag op een normale wijze de procedure in [zou] gaan’. Daaruit kon het bouwbedrijf opmaken dat er pas gekapt kan worden nadat de vergunning is verleend, stelt het college.

Bouwbedrijf Buiteveld wilde vijf woningen op het terrein bouwen en heeft inmiddels aangegeven dat bij de bouw van vier huizen, de bomen kunnen blijven staan. Dit zal waarschijnlijk gepaard gaan met een schadeclaim. Hoe hoog die is, is niet bekendgemaakt. Het bedrijf heeft ook gevraagd of de gemeente de grond wil terugkopen, maar dat wil de gemeente niet.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 29 september

