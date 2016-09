Regio donderdag, 29 september 2016

Brit maakt fontein Workum Workum - De Britse kunstenaar Cornelia Parker (1956) gaat de fontein in Workum voor project 11Fountains ontwerpen. Dat maakte de organisatie van het project, onderdeel van Culturele Hoofdstad, gisteren bekend. Parker, in 2010 benoemd tot Officier in de Orde van het Britse Rijk, is op 21 en 22 oktober in Workum om locaties te bekijken en inspiratie op te doen, meldt de organisatie. Ze moet daarna vlot met een ontwerp komen. De tijd dringt namelijk een beetje. In het najaar zouden alle ontwerpen namelijk klaar moeten zijn, zo liet Irene Kromhout, artistiek coördinator van 11Fountains eerder al weten. ,,Ze weet dat we haast hebben’’, vertelt Kromhout. De organisatie wil de kunstenaar niettemin de tijd geven. ,,Zeker een maand kunnen we bieden.’’ Meer hierover in het Friesch Dagblad van 29 september

