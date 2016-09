Regio donderdag, 29 september 2016

Fryske Marren steunt plan noodwoningen Joure - Het college van B en W van De Fryske Marren gaat serieus kijken naar alternatieve locaties voor tijdelijke woonunits voor statushouders. Als uit het onderzoek blijkt dat aangedragen alternatieven beter zijn dan de locaties die het college voorstelt, wordt het alternatief verder uitgewerkt. Dat staat in het collegevoorstel dat gisteravond door de gemeenteraad van De Fryske Marren is aangenomen. Wethouder Durk Durksz zei gisteravond dat het college al met verschillende indieners van alternatieve locaties in gesprek is. Volgens de wethouder is het belangrijk dat de gemeente in een vroeg stadium laat weten of een nieuwe locatie haalbaar is of niet. Het college wil binnen drie maanden weten of de alternatieve plekken haalbaar zijn. Haalbare alternatieven worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarmee komt het college tegemoet aan een gisteravond aangenomen amendement van CDA, FNP, PvdA en VVD. Het amendement kreeg steun van GroenLinks en D66. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 29 september

