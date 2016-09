Regio donderdag, 29 september 2016

Provincie denkt energiedoelen te halen Leeuwarden - De provincie Fryslân ligt op koers om met wind, zon en warmte boven de doelstelling van 16 procent duurzame energieproductie in 2020 te komen. Dat blijkt uit de beleidsbrief Duurzame Energie van het college van Gedeputeerde Staten (GS) die gisteren in Provinciale Staten werd besproken. Met een beetje geluk kan Fryslân volgens GS zelfs boven die 16 procent komen. En ook de nieuwste doelstelling om in 2025 op 25 procent te zitten, lijkt haalbaar. Al moet er dan , als er niet meer windenergie bij komt, meer op besparing worden ingezet. De meeste Statenleden toonden zich dan ook tevreden met de brief. Toch leverde hij wel een urenlange discussie en een stroom aan moties op. Vooral het verbod op nieuwe windmolens dat in het coalitieakkoord is opgenomen, blijft veel partijen dwarszitten, bleek uit een drietal moties. ,,Wind op land zit nu volledig op slot, terwijl er dorpen zijn die graag een dorpsmolen willen hebben of een oude voor een grotere willen vervangen," stelde Mark de Roo van D66. ,,Hoe rijmt GS dat met de doelstelling in de beleidsbrief om juist de lokale bevolking te betrekken bij de energietransitie?" Volgens Hetty Janssen van de PvdA houden heel veel kleinere molens op land het nooit vol tot 2020. Juist deze mogen volgens het coalitieakkoord niet worden vervangen door grotere en veel effectievere molens. ,,Wat gaan Gedeputeerde Staten doen als Fryslân daardoor niet voldoet aan de door het rijk opgelegde windvermogen van 530,5 mW in 2020?" Gedeputeerde Michiel Schrier bleef volhouden dat de provincie die taakstelling gaat halen. Hij wil hoe dan ook geen ruimte geven aan nieuwe, grotere dorpsmolens. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 29 september

