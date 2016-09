Regio woensdag, 28 september 2016

Dokkum maakt zich op voor de uitverkoop van V&D Dokkum - Inkoper Epie Kooistra verwacht de aankomende dagen honderden bezoekers in Dokkum. Vandaag begint de verkoop van zo'n 250.000 artikelen uit de webshop van het failliete warenhuis V&D. Epie Kooistra werd de afgelopen dagen al uit het hele land gebeld. ,,Se komme oeral wei, fan Baarn oant Amsterdam. Ik hie net tocht dat de spullen fan de V&D sa'n goede namme hienen." Kooistra verwacht voor de ochtend alleen al zo'n vijfhonderd klanten. In de winkel passen echter maar 260 mensen tegelijk. Daarom laat Kooistra beveiligers bij de deur staan. ,,Der kinne telkens tsien by as der tsien ķt komme." Om de toestroom van zoveel mensen in goede banen te leiden heeft de ondernemer gisteren een strijdplan gemaakt met de gemeente. Daarbij waren ook de marktkooplui betrokken aangezien de eerste verkoopdag samenvalt met de weekmarkt. De marktkramen worden op de Breedstraat een stuk verplaatst en over een lengte van twaalf meter voor de winkel worden helemaal geen marktkramen geplaatst. De gemeente heeft voor de winkel hekwerken geplaatst en er is een nooduitgang gecreŽerd in het geval er calamiteiten ontstaan. Volgens Nynke Grotenhuis van de gemeente Dongeradeel waren er geen wanklanken te horen van de marktkooplui over dit besluit. ,,Men is in goed overleg tot deze aanpak gekomen en iedereen wil zich graag inzetten om alles zo goed mogelijk te laten verlopen." Grotenhuis was in eerste instantie verbaasd dat mensen uit het hele land bereid zouden zijn om naar Dokkum te rijden. ,,We zijn afgegaan op de signalen die we van Kooistra krijgen en hebben ons nu goed voorbereid. Wie weet ontdekken de bezoekers nu ook de rest van de stad." Meer vandaag in het Friesch Dagblad

