Regio woensdag, 28 september 2016

Mata Hari-roman van Paulo Coelho ook in het Fries Leeuwarden - De nieuwe roman De spion van de Braziliaanse schrijver Paulo Coelho, die gisteren is uitgekomen, verschijnt binnenkort in het Fries. Dat maakte de uitgeverij van de schrijver gisteren bekend op de Facebookpagina van de schrijver. Met de vertaling wordt ,,een nieuwe taal toegevoegd aan de meest vertaalde auteur", aldus de Arbeiderspers. De Friestalige editie is vanaf 4 oktober beschikbaar. De spion gaat over het leven van Mata Hari die in Leeuwarden opgroeide als Margaretha Zelle. Ze trouwde met een Britse officier en ging met hem naar Nederlands-IndiŽ. Uiteindelijk scheidde ze van hem en vertrok ze naar Parijs waar ze faam verwierf als exotische danseres. Ze had contacten in de hoogste kringen. Omdat Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal was, kon ze vrij blijven reizen door Europa. Frankrijk beschuldigde haar van hoogverraad en in 1917 werd ze geŽxecuteerd. In De spion reconstrueert de bestsellerschrijver het leven van de beroemde danseres aan de hand van haar laatste brief. Voor het boek worstelde Coelho tal van documenten door die in de loop der jaren zijn vrijgegeven door de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland. De Arbeiderspers presenteert het boek als 'het verhaal van een vrouw die de moed had zichzelf te bevrijden van het moralisme en het bekrompen burgerfatsoen van de vroege twintigste eeuw'. Paulo Coelho schreef in totaal 29 boeken die in meer dan tachtig talen zijn vertaald en in meer dan 168 landen worden uitgegeven.

