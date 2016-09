Economie woensdag, 28 september 2016

App tegen verspilling wordt in Fryslân nog niet veel gebruikt

Drachten - Op je telefoon zien welke afgeprijsde producten er in de winkels in jouw buurt liggen: het kan met de Afgeprijsd-app, maar het gebeurt nog relatief weinig in Fryslân.

Het is een mooi idee: een speciale app die kan laten zien welke afgeprijsde artikelen in je eigen buurtsupermarkt liggen. De applicatie geeft zelfs een melding als de winkelier weer wat nieuwe producten heeft afgeprijsd.

Die applicatie, de zogenoemde Afgeprijsd-app, is een initiatief van de organisatie NoFoodWaste en moet vooral voedselverspilling tegengaan. De methode is eenvoudig: de winkelier maakt foto's van producten die bijna over de houdbaarheidsdatum heen zijn en zet die foto's in de app. Volgers van die winkel krijgen een bericht dat er nieuwe afgeprijsde producten zijn geplaatst. Dat heeft meerdere voordelen: klanten kunnen goedkoop producten inslaan, de winkelier raakt zijn afgeprijsde producten toch nog kwijt en er wordt ook nog eens minder voedsel - want daar gaat het meestal om - weggegooid.

Meer dan honderd winkels in Nederland doen al mee aan de Afgeprijsd-app, propageert NoFoodWaste op haar eigen website. Maar in Fryslân wil het nog niet echt lukken met de app. Volgens NoFoodWaste zijn er vijf winkels in Fryslân die de app gebruiken: de Coop in Marrum en in Winsum, de Spar in Berltsum, de Natuurwinkel in Drachten en de Jumbo aan de Kruisdobbe in de Leeuwarder wijk Zuiderburen.

De supermarkten in Marrum en Winsum blijken echter inmiddels gestopt te zijn met de Afgeprijsd-app. ,,Het was te veel werk", aldus ondernemer Albert-Jan Faber van de Coop in Marrum. ,,Wij prijzen onze producten die bijna over datum zijn altijd al af en om daar elke keer een foto van in de app te zetten, kostte veel tijd. Die besteed ik dan liever aan andere dingen."

