Regio woensdag, 28 september 2016

Meer ongelukken met trekkers in Fryslân Leeuwarden - In Fryslân ligt het aantal dodelijke ongevallen met landbouwvoertuigen naar verhouding hoger dan in de rest van ons land. Dit blijkt uit cijfers van de adviesgroep Landbouwverkeer van het Landbouwroutenetwerk in Wageningen. In de afgelopen 29 jaar waren er in Fryslân 37 dodelijke ongevallen met landbouwvoertuigen. Het aantal ongevallen op de Friese wegen bedroeg in deze periode 377. Een op de tien ongevallen met een landbouwvoertuig kende een dodelijke afloop. Landelijk gezien is dat bij een op de zestien trekkerongelukken het geval. Dat er in Fryslân naar verhouding meer ernstige ongevallen met landbouwvoertuigen plaatsvinden, kan de adviesgroep Landbouwverkeer van de Wageningse onderzoekers niet verklaren. Een mogelijke oorzaak is dat het platteland in Fryslân een weidser karakter heeft en opener is dan in andere provincies en dat dit wellicht leidt tot een hogere rijsnelheid van het autoverkeer. De Adviesgroep Landbouwverkeer reageerde op het afgelopen zomer gepresenteerde rapport van NHL-student Erik Storm, die onderzoek deed naar het landbouwverkeer in Littenseradiel. In deze gemeente is landbouwverkeer een 'hot item'. In het verleden vonden daar enkele ernstige ongelukken plaats met landbouwvoertuigen. Storm pleit in zijn onderzoek voor het organiseren van voorlichtingsavonden. De onderzoekers uit Wageningen vinden uitwisselingsavonden beter. Die avonden moeten zorgen voor een groeiend wederzijds begrip tussen de bestuurders van landbouwvoertuigen en de inwoners. Beide partijen moeten aangeven waar volgens hen 'de schoen wring'.

