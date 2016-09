Regio woensdag, 21 september 2016

Nergens zie je de oorsprong van het landschap zo goed

Earnewâld - Waar in Nederland kun je de geschiedenis van het landschap nog zo goed terugzien? John Haitsma van Nationaal Park De Alde Feanen weet het wel. In zĂ­jn natuurgebied natuurlijk.

Maar ook in de Noardlike Fryske Wâlden, waar de oude landbouwstructuur nog zichtbaar is in de coulissen, en in Zuidwest-Fryslân met zijn weidse landschap en meren. Samen proberen de drie regio’s de titel Mooiste Natuurgebied van Nederland in de wacht te slepen.

Het initiatief komt van het rijk, dat vindt dat Nederland z’n natuurgebieden wel wat beter mag promoten. Nu komen buitenlandse gasten vooral voor Amsterdam, maken ze hoogstens een uitstapje naar Volendam, maar laten ze alle mooie natuur - grotendeels door mensenhanden gecreëerd - links liggen.

En dat is jammer, want hoe langer de toeristen in Nederland blijven hangen, hoe meer geld ze hier uitgeven, aldus staatssecretaris Van Dam, die weliswaar Natuur in portefeuille heeft, maar nog altijd onder het ministerie van Economische Zaken valt. Het Mooiste Natuurgebied moet dan ook in staat zijn grote busladingen toeristen op te vangen.

Kan dat wel in de Alde Feanen en de twee nationale landschappen? Nou, op massa’s Chinezen zit Haitsma inderdaad niet te wachten. In het bidbook steken het jongste Nationale Park en de twee Nationale Landschappen dan ook in op de kwaliteitstoerist. Die zoekt rust, maar wil wel een luxe of op z’n minst een bijzondere accommodatie. ,,It hoege net allegear fiifstjerrenhotels te węzen. Want it kontakt mei de minsken, dat fine toeristen júst moai."

Dat betekent dus goede zaken voor de Będ Brochjes. Zij zouden de mensen ook arrangementen kunnen aanbieden en hun vertellen over de leefgewoonten van vroeger.

De besturen leggen hun bidbook morgen voor aan de vakjury. Op 10 oktober horen ze of ze bij de genomineerden horen. Daarna gaat er een publiekscampagne van start, waarbij de verschillende parken en landschappen tegen elkaar moeten opbieden om de meeste stemmen. Eind oktober worden de winnaars uitgekozen, die dan drie ton krijgen voor promotie van het gebied.

Of de Friese regio een kans maakt, is moeilijk te zeggen. De concurrentie groot. Vanuit het hele land hebben Nationale Parken en Nationale Landschappen zich opgegeven voor de titel. Vanuit Fryslân krijgt het team Friese Wijlanden - zoals de drie zich noemen - in elk geval concurrentie van de Wadden, met het Lauwersmeer, Schiermonnikoog en de Texelse Duinen een geduchte tegenstander. Maar ook de Veluwe heeft zich aangemeld, evenals de Utrechts Heuvelrug en de Sallandse Heuvelrug.

Maar hoe het ook afloopt op 10 oktober en de weken daarna, de drie partijen zullen in elk geval ook in de toekomst gezamenlijk optrekken op het gebied van promotie. Het klikt wel tussen de drie besturen. ,,Dan sille we it sels oppakke, mar sil it faaks yn in wat stadiger tempo gean."

