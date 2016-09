Regio woensdag, 21 september 2016

Geef winkelend publiek bij kermis een botsautomuntje

Burgum - Om in Burgum een aantrekkelijk winkelgebied te houden, moeten winkeliers, ondernemers en overheden meer met elkaar samenwerken. Dat is de conclusie van een bijeenkomst maandagavond over de toekomst van de winkelstraat in Burgum.

Volgens Erik Meijer, voorzitter van HIMBO, de netwerkvereniging van ondernemers in Burgum en omstreken, gaat het niet echt slecht met het winkelgebied van Burgum. Maar om dat zo te houden, is meer samenwerking nodig. ,,Het is lastig om in deze tijd greep te houden op je winkelgebied. Veel winkelstraten kampen door de crisis van 2008 en concurrentie van internetwinkels met leegstand. In Burgum valt die met zo’n 10 procent mee. Er zijn de afgelopen jaren ook diverse initiatieven genomen om het hier aantrekkelijk te houden. Maar de diverse groepen van ondernemers en overheid werkten daarbij vaak langs elkaar heen. Van meer samenwerking profiteren we uiteindelijk allemaal."

De opkomst bij de bijeenkomst die in samenwerking met het platform Nieuwe Winkelstraat was georganiseerd, was groot. ,,Er waren zo’n dertig ondernemers. We hebben ongeveer zestig winkeliers in het centrum maar veel van hen zijn geen zelfstandig ondernemer."

Concrete plannen vloeiden er nog niet uit voort maar zo’n avond is wel inspirerend, vindt Meijer. ,,Iemand wees er op dat het nu kermis is en vroeg zich af waarom winkeliers geen botsautomuntjes hebben liggen om aan klanten uit te delen. Klanten vinden het hartstikke leuk en de kermis wordt zo meer onderdeel van het winkelgebied. Een prima idee, maar bijna niemand denkt aan zoiets."

Facebook

Een ander voorstel is om de Facebookpagina’s van de winkeliers aan elkaar te koppelen. Meijer: ,,Nu is je bereik met je eigen Facebookpagina beperkt. Maar dat breid je enorm uit door ze aan die van medewinkeliers te koppelen. Een potentile bron voor meer klanten." Bang dat door zo’n koppeling een klant naar een concurrent uit de winkelstraat gaat, is Meijer niet. ,,Mocht dat gebeuren, dan blijft de klant in ieder geval in ons winkelgebied. Ik zie een klant liever naar een collega in de straat vertrekken dan dat die zijn aankoop in een ander dorp doet."

De brainstorm en discussies van deze week moeten resulteren in concrete acties. ,,Over vier weken presenteert het platform een actieplan. En met die actielijst gaan we de komende tijd aan de slag om Burgum op de kaart te blijven zetten."

Reacties: